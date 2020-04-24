Bayrak taşıyıcıdan çocuklara armağan

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu unvanıyla Cumhuriyet’in en önemli eserlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan’ın 100’üncü yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açtı! 87 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla kurulan milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tarihindeki en anlamlı uçuşlardan birini gerçekleştirdi.

Gözler TK1920’deydi

Sabah saatlerinde bu özel uçuş için İstanbul’dan Ankara’ya intikal eden TC-JJF tescilli Boeing 777-300(ER) tipi uçak, 23 Nisan saat 09:40’da Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla bayrağımızdaki ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de yoğun bir şekilde an be an takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihimize geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

İzlenebiliyor

Göklerde iz bırakan bu anlamlı uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, bundan tam 100 yıl önce açılan Meclis binasının semalarında iken özel bir anons yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

Tarihi ucuşun ardından “Dünyanın en büyük bayrağını göklere birlikte taşıdık. Yan yana olamasak da bayrağımızın olduğu her yerde hep beraberiz” ifadeleriyle hazırlanan film paylaşıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirket olarak yolcularla bulaşacakları anı beklediklerini kaydetti.

Geleceğin teminatı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz.”

Bayrağı göklere yazdı dünyada ses getirdi

Dünya havacılık siteleri başta olmak üzere yurtdışından birçok haber sitesi Türk Hava Yolları’nın, Türk Bayrağı çizimini, muhteşem şovla havada dalgalandırmasına yer verdi. Geçilen haberlerde, şirketin dünkü gösterisi; “THY dünyanın en büyük ulusal bayrağını göklere yazdı” ifadeleriyle paylaşıldı. 1920 yılına atıfla TK1920 sayılı Boeing 777 uçağıyla gerçekleştirilen uçuş için 4.100 ft. yüksekliğe çıkıldı.