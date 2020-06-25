Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri corona virüs nedeniyle erken ödenmişti. Şimdi ise Kurban Bayramı için gün sayılıyor. Temmuz ayının son günlerinde kutlanmaya başlayacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin verileceği tarih araştırılıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2020?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin verileceği tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi- Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4. Gün