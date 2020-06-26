Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerinin, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin, akaryakıt hacim ölçek kaplarının, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların, hassas kütle ölçülerinin, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçülerinin, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının muayenelerinde bakanlığın il müdürlükleriyle muayene servisinin yapacağı işlemler konusuna açıklık getirildi.

Bu ölçü aletlerinin muayenesinde kullanıcıların mağdur olmamasını teminen, muayene süreleri, damgalama gibi fiili durumda yaşanan birtakım sorunlara çözüm sağlandı.

Ayrıca ölçü aletlerine usulsüz müdahalelerin önüne geçilmesi ve muayene faaliyetlerinin kullanıcının ticari faaliyetlerini aksatmadan yerine getirilmesi de amaçlandı.

Söz konusu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenelerini yapmak üzere Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş ve 1 Ocak 2020'den itibaren TSE muayene çalışmalarına başlamıştı.