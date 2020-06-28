BDDK 16 kuruluşa ceza kesti

Açıklamada, banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.



Kanun gereğinceBDDK açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, ilgili yönetmeliklere aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, BDDK’nın 26 Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44’üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148’inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2.1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”