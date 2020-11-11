MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri BDDK duyurdu! Yüzde 5'e çıkarıldı
ABONE OL
11.11.2020 - 09:17 | | AA

BDDK duyurdu! Yüzde 5'e çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.

BDDK duyurdu! Yüzde 5'e çıkarıldı

BDDK'dan yapılan duyuruya göre, son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere, bankaların türev işlem limitleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı artırıldı.

Böylece söz konusu oran, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

Öte yandan oranlara ilişkin Kurul'un 25 Eylül'de duyurduğu diğer hususların ise geçerli olacağı bildirildi.

Kurul, 25 Eylül'de oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağını, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağını, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağını, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağını ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığını duyurmuştu. 

Lüks otomobilden güpegündüz yapılan hırsızlık kameradaİstanbul Bahçelievler'de otomobille iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli 4 kişi, park halindeki lüks otomobilin camlarını kırdıktan sonra içine girerek, söktükleri bazı cihazlarını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Demirel Birinci kitapları neler?

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Demirel Birinci kitapları neler?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı

Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı

Sıradaki Haber