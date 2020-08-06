BİST1.051-3.74EURO8.653.37USD7.273.34ALTIN478.683.66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK: Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkili kuruluşlardan karşılanmalı
    ABONE OL
    06.08.2020 - 14:06 | | DHA

    BDDK: Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkili kuruluşlardan karşılanmalı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi ihtiyaçlarının "yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlardan" karşılanması ve "bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar" edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

    BDDK: Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkili kuruluşlardan karşılanmalı

    BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan Kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir" uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

    "Buna karşılık, son dönemde Kurumumuzdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir.

    "Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www.bddk.org.tr) yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

    "Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

    2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdıMuğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasından 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu!

    Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu!

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Gaziantep'teki patlamanın ardından acı haber geldi!

    Gaziantep'teki patlamanın ardından acı haber geldi!

    Sıradaki Haber