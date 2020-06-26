BİST114.6680.46EURO7.68-0.11USD6.850.01ALTIN388.850.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK'dan 16 kuruluşa 2,1 milyon TL para cezası
    ABONE OL
    26.06.2020 - 18:43 | | AA

    BDDK'dan 16 kuruluşa 2,1 milyon TL para cezası

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.

    BDDK'dan 16 kuruluşa 2,1 milyon TL para cezası

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL para cezası uygulanması karar verdi.

    BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

    Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26 Haziran 2020 tarihli ve 9081 sayılı kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri nedir? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, kimleri kapsamıyor?

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saatleri nedir? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı, kimleri kapsamıyor?

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Isparta'da 5 yeni corona virüs vakası tespit edildi

    Isparta'da 5 yeni corona virüs vakası tespit edildi

    Sıradaki Haber