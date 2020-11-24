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24.11.2020 - 10:15 | | Foreks

BDDK'dan aktif rasyosu açıklaması!

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

BDDK'dan aktif rasyosu açıklaması!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Aktif Rasyosunun (AR) yıl sonu itibarıyla kaldırılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43  üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin  ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize,  piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az  seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların  etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli  ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile  01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen  ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125  sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve  9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR)  düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar  değerlendirilmesi sonucunda,

-AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer  verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle  yürürlükten kaldırılmasına,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web  sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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