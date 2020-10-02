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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK’dan sahte site uyarısı
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    02.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BDDK’dan sahte site uyarısı

    BDDK’dan sahte site uyarısı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet sitelerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğunu bildirdi.

    Bilgi talep etmiyor

    BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı belirtildi.

    Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle bilgi talep etmemektedir” denildi.

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