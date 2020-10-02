BDDK’dan sahte site uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet sitelerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğunu bildirdi.



Bilgi talep etmiyor

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı belirtildi.



Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle bilgi talep etmemektedir” denildi.