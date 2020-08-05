Bedelli askerlik yeni ücreti ne kadar, kaç gün? 2020 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik başvurusu yapacak olanlar fiyatlar ile ilgili detayları araştırıyor. 2020 Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 liraydı. Bedelli askerlik fiyatında bir güncelleme yapıldı. Peki 2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN ?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak.