05.08.2020 - 11:41 |
Bedelli askerlik yeni ücreti ne kadar, kaç gün? 2020 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. Son dakika gelen bir habere göre, 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler ise ücretleri araştırmaya başladı. İşte 2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti...
Bedelli askerlik başvurusu yapacak olanlar fiyatlar ile ilgili detayları araştırıyor. 2020 Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 liraydı. Bedelli askerlik fiyatında bir güncelleme yapıldı. Peki 2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN ?
Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak.
Pet şişe, maske, çocuk bezi... Pamukkale'yi çöplüğe çevirdiler!Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.