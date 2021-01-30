MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek
ABONE OL
30.01.2021 - 09:28 | | AA

Belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Belgeli konaklama tesislerinin hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden olabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğin, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri", hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükmü dışında tutuldu.

    Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'

    Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Sivaslı şoför, deniz sevgisini gemi maketlerine yansıtıyor

    Sivaslı şoför, deniz sevgisini gemi maketlerine yansıtıyor

    Sıradaki Haber