Benzin fiyatÄ± 5.32 TL oldu

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±â€™ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sÃ¶z konusu artÄ±ÅŸ pompa fiyatlarÄ±na dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yansÄ±tÄ±ldÄ±.

BaÅŸkent Ankaraâ€™da ortalama 5.26 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5.41 lira olurken, Ä°stanbulâ€™da 5.17 liradan 5.32 liraya, Ä°zmirâ€™de 5.28 liradan 5.43 liraya yÃ¼kseldi.

DÃ¶vizin etkisi var

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.

Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.