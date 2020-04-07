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    07.04.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â

    Benzin fiyatÄ± 5.32 TL oldu

    Benzinin litre fiyatÄ±na dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 15 kuruÅŸ zam geldi.

    Benzin fiyatÄ± 5.32 TL oldu

    Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±â€™ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sÃ¶z konusu artÄ±ÅŸ pompa fiyatlarÄ±na dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yansÄ±tÄ±ldÄ±.

    BaÅŸkent Ankaraâ€™da ortalama 5.26 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5.41 lira olurken, Ä°stanbulâ€™da 5.17 liradan 5.32 liraya, Ä°zmirâ€™de 5.28 liradan 5.43 liraya yÃ¼kseldi.

    DÃ¶vizin etkisi var

    AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor.

    Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.

    SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan Avrupa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±: Tedbirleri en erken alan bizizSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri, Avrupa bazÄ±nda gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. Ä°zolasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olursak, erken tedbir avantajÄ±ndan tam olarak yararlanabiliriz.
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