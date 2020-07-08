Benzin fiyatÄ±nda 10 kuruÅŸluk artÄ±ÅŸ

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±â€™ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ankaraâ€™da ortalama 6.34 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 6.44 lira oldu. Benzinin litresi Ä°stanbulâ€™da 6.28 liradan 6.38 liraya, Ä°zmirâ€™de 6.36 liradan 6.46 liraya yÃ¼kseldi.

FarklÄ±lÄ±k olabiliyor

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin de dahil olduÄŸu Akdeniz piyasasÄ±ndaki iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ile dolar kurundaki deÄŸiÅŸiklikler baz alÄ±narak rafineriler tarafÄ±ndan hesaplanÄ±yor. Bu hesaplanma sonucunda daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebiliyor.

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