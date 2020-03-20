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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorine zam
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    20.03.2020 - 18:22 | | AA

    Benzin ve motorine zam

    Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

    Benzin ve motorine zam

     

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

    Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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