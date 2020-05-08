Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam gelecek.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.56 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.67 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.17 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise 5.25 TL’den satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.