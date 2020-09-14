BİST1.1080.52EURO8.900.57USD7.490.30ALTIN471.601.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzinde 11 kuruş indirim
    ABONE OL
    14.09.2020 - 17:00 | | AA

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildiBolu’da, corona virüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle evde 14 gün karantinada olması gerekirken, otomobiliyle gezen Erhan D. polis tarafından yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' iddialarına ilişkin açıklama

    EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' iddialarına ilişkin açıklama

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Canlı derste şok eden olay! Sigara içen öğretmene soruşturma

    Canlı derste şok eden olay! Sigara içen öğretmene soruşturma

    Sıradaki Haber