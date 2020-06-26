BİST114.1390.00EURO7.690.04USD6.85-0.03ALTIN388.750.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzinde 22 kuruş indirim
    ABONE OL
    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Benzinde 22 kuruş indirim

    Benzinin litre fiyatında 22 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6.57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.35 lira oldu.

    Benzinde 22 kuruş indirim

    Benzinin litresi İstanbul’da 6.51 liradan 6.29 liraya, İzmir’de de 6.57 liradan 6.35 liraya indi.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Adıyaman'da silahlı kavgaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

    2 grup birbirine girdi! Ellerinde ne varsa saldırdılar

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

    İstanbul'un birçok noktasından görüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

    Sıradaki Haber