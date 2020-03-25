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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzine 7 kuruş zam yapıldı
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    25.03.2020 - 17:22 | | AA

    Benzine 7 kuruş zam yapıldı

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

    Benzine 7 kuruş zam yapıldı

     

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

    Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Corona virüs uyarılarına kulak asmadılar! Sahile akın ettiler...Antalya'da corona virüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bu kişiler arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.
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