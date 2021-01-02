Bezos ve Musk’ın serveti katlandı

Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre, 500 zenginin servetinin değeri 7.6 trilyon dolara çıktı. Bu da servetlerde yüzde 31’lik artış anlamına geliyor. Son 8 yıldaki en büyük artış olarak da hesaplanıyor.



İlk beşe yaradı



Ancak kazançlar orantısız bir şekilde en üstteki isimlere gitti. İlk beşteki zenginin serveti 100 milyar doları geçti. Onları izleyen 20 ismin serveti ise 50 milyar doları buldu.



Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti e-ticaretteki patlama nedeniyle katlandı. Bezos, dünyanın en zengini unvanını sürdürmeyi başardı. Tesla’nın kurucusu Elon Musk ise listedeki en büyük kazancı elde eden zengin oldu. Tesla’nın değerinin artmasıyla listede çok hızlı yükseldi. İki isim sadece 12 ayda 217 milyar dolarlık kazanç elde etti. Zoom’un kurucusu Eric Yuan da pandemiden olumlu etkilenen zenginler arasında yer aldı. Endekse göre, listenin başındaki beş zengin Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, 2020 yılında toplamda 269 milyar dolar kazandı.