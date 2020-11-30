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HaberlerEkonomi Haberleri Biden, Hazine Bakanlığı'na eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu
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30.11.2020 - 19:01 | | AA

Biden, Hazine Bakanlığı'na eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu doğruladı.

Biden, Hazine Bakanlığı'na eski Fed Başkanı Yellen'ı seçtiğini duyurdu

 

Biden yaptığı açıklamada, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Yellen'ı seçtiğini belirtti.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden’ın Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.

Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur." ifadesini kullandı.

Biden söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de belirtti.

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