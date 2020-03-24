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    HaberlerEkonomi Haberleri Bilim Kurulu’ndan ‘banka’ tavsiyesi
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    24.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    Bilim Kurulu’ndan ‘banka’ tavsiyesi

    Koronavirüse karşı hayatın her alanına ilişkin tedbir ve önlem kararları alan Bilim Kurulu, banka şubelerinde numaratörlerin sadece tek bir kişi tarafından kullanılmasını, şube çalışanlarının tıbbi maske takmasını, bekleme alanında en fazla işlem bankosu sayısı kadar müşterinin bulunmasına izin verilmesini istedi.

    Bilim Kurulu’ndan ‘banka’ tavsiyesi
    AYKUT YILMAZ Ankara

    Kurul kararında ayrıca, “Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir” denildi.
    Eldiven olmayacak

    Kurul kararında şu öneri ve uyarılara yer verdi:

    Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel, şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalı.

    Sürekli insanlarla yüzyüze, arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takmalı.

    Çalışanların eldiven kullanmaları, el temizliğine olanak vermeyip, çevresel bulaşı artıracağından önerilmemektedir.

    El hijyeni için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalı.

    Fazla yaklaşma!

    Banka içinde bekleme alanında müşteriler yakın mesafede oturtulmamalı, bekleme alanında en fazla işlem bankosu sayısı kadar müşteri bulunmalı.

    Müşteriler arasında ve müşteriler ile bankoda çalışan personel arasında en az bir metre mesafe olmalı.

    Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir.

    New York'ta hayat durduNew York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
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