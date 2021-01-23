23.01.2021 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara
Bilirkişilere nişanlı kriteri
Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinde görevlendirilen bilirkişilerin uyması gereken bir dizi kural belirledi.
Buna göre bilirkişiler, akrabalarının, eşinin akrabalarının, nişanlısının tüketici uyuşmazlıklarıyla ilgili görevlendirmeyi kabul edemeyecek.
Bilirkişilerin uyması gereken kurallardan bazıları şöyle:
Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, bilirkişilik görevi sona erse de menfaati için kullanamayacak.
Kendisinin, altsoy ya da üstsoyunun, aralarında evlilik bağı kalksa dahi eşi ve akrabalarının, kayın hısımlığı bulunanların, nişanlısının, iş ilişkisinin bulunduğu kişilerin taraf olduğu tüketici uyuşmazlıklarında görev alamayacak.
Ön inceleme sonucunda konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini tespit etmesi halinde görevlendirmeyi kabul etmeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.