Bilirkişilere nişanlı kriteri

Buna göre bilirkişiler, akrabalarının, eşinin akrabalarının, nişanlısının tüketici uyuşmazlıklarıyla ilgili görevlendirmeyi kabul edemeyecek.



Bilirkişilerin uyması gereken kurallardan bazıları şöyle:



Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, bilirkişilik görevi sona erse de menfaati için kullanamayacak.



Kendisinin, altsoy ya da üstsoyunun, aralarında evlilik bağı kalksa dahi eşi ve akrabalarının, kayın hısımlığı bulunanların, nişanlısının, iş ilişkisinin bulunduğu kişilerin taraf olduğu tüketici uyuşmazlıklarında görev alamayacak.



Ön inceleme sonucunda konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini tespit etmesi halinde görevlendirmeyi kabul etmeyecek.