Bill Gates’ten zengin ülkelere çağrı: Aşı için feda şart!

Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüse karşı aşı geliştirmek ve dünyaya dağıtmak için gelişmiş ülkelerin elini ciddi biçimde cebine atması gerektiğini düşünüyor.



Bill Gates, Financial Times’a (FT) verdiği video röportajda zengin ülkelerin milli gelirlerinin ‘yüzde birkaçını’ bu işe harcaması gerekeceğini söyledi.

100 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci ismi olan Gates, eşiyle kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı’yla aralarında bulaşıcı hastalıkların da olduğu sorunları çözmek için çalışmalar yapıyor.



18 ayda bulunur

Üstelik Bill Gates, son 5 yıldır dünyaya yönelik en büyük tehdidin, küresel bir savaştan değil, çok bulaşıcı bir virüsten geleceğini dile getiren bir isim.

FT’nin sorularını yanıtlayan Gates, yıllardır uyarmasına rağmen olası bir salgın için dünyada çok fazla önlem alınmadığını söyledi.

Ortada bir aşı olmadığı sürece koronavirüs salgınında yeni dalgalar yaşanabileceğini hatırlatan Gates, virüsle mücadelede ilk taktiğin doğru insanlara test ve buna göre izolasyon olduğunu söyledi.









Orta vadede etkili bir ilaç bulunmasının şart olduğunu dile getiren Gates, mücadeleye son noktanın da aşıyla konacağını anlattı. Gates, ‘her şey iyi giderse’ aşının 18 ayda içinde çıkacağını öngörüyor.



‘Normal’e ancak geniş bir aşılamadan sonra dönüleceğini söyleyen Gates, aşı çalışmasına yönelik şu anki harcamaların çok yetersiz olduğunu, bu alanda 10 milyarlarca dolar harcanması gerektiğini belirtti.



Virüs kafadan çarptı



Gelişmekte olan ülkelerin koronavirüsle mücadelede yardıma ihtiyacı olduğunu hatırlatan Bill Gates, “Zengin ülkelerin hem insani hem de kendi çıkarları açısından, hastalığın geri dönmemesi için milli gelirlerinin az bir yüzdesini harcaması akıllıca bir yatırım olur” dedi.



Gates dünyayı pençesine alan salgın için, “Hayatım boyunca yaşanan en büyük küresel ekonomik kriz” benzetmesini de yaptı. Koronavirüs krizinden alınacak derslerle dünya ülkelerinin gelecekte bu gibi durumlara hazırlıklı olacağını anlatan Gates, “Hazır olsaydık, trilyonlarca dolar paramız gitmezdi. Ama şimdi hazırlık yapılacak. Çünkü zengin ülkelere kafadan çarptı” dedi.