BİM'den 'corona' açıklaması

Derin Gökçe

Türkiye'deki corona virüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etmiş ve ürün stoku yapmıştı. Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Corona virüsünün görüldüğü ilk günlerdeki gibi bir yoğunluk yok. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. Sadece lojistikle ilgili bir sorun var. Tedarikçilerden ürünlerin bize gelişi aşamasından bahsediyorum. Tedarik yaptığımız kişilerin kamyon kapasiteleri satışların çok fazla arttığı dönemde yeterli gelmedi. Bunun yanında sürecin içerisinde de bazı kamyon şoförleri işe çıkmak istemedi kamyonları kullanamadık." dedi.

"ARZ DURUMUNDA BİR DENGESİZLİK OLABİLİR"

Bu süreçte tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen, Galip Aykaç, "Corona virüsün ne kadar süreceği ile alakalı net bir durum yok. Eğer uzun sürerse ona göre planlama yapmak lazım. Şu anda gıdanın tüketim noktaları lokantalar, oteller, kantinler vs kapalı. Dolayısıyla bazı ürünlerde arz fazlası var. Özellikle sebze ve meyve gibi ürünlerde. Bu sektörler dükkanlarını açtıktan sonra yani corona virüsü sürecinden çıkarken arz yetersiz hale gelebilir. Dolayısıyla bir dengesizlik olabilir." dedi.

KURALLARI SONUNA KADAR UYGULUYORUZ

İlk günden bu yana Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak işyerlerinden tüm sağlık önlemlerinin alındığını söyleyen Galip Aykaç, "Hijyenle ilgili tüm kuralları sonuna karar uyguluyoruz. Konuyla ilgili bir sorunumuz yok." dedi.

MAĞAZA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİR Mİ?

Vatandaşın sokağa çıkma süreleri daraldıkça mağazalardaki çalışma saatlerinin de buna paralel daralacağını belirten Galip Aykaç, "Vatandaşın sokağa çıkma süreleri daraldıkça, açılış kapanış saatleri de bu duruma paralel değişebilir." dedi.

Vatandaşları bu süreçte tüm kurallara uymaları gerektiğini söyleyen, Aykaç, "Perakende sektöründe olağan üstü bir gayretle ihtiyaçlar gideriliyor. Çalışanlar alkıştan fazlasını hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.