Binaya karekodlu çapraz sorgu

2021’de uygulamaya girecek evlerin kimliklendirilmesi projesiyle, vatandaşın alımda ya da kiralamada cep telefonuyla karekod okutarak binaya ilişkin her türlü bilgiye ulaşabileceğini kaydeden Can, hatta kolon eksiltme olup olmadığının da görülebileceğini belirtti. Can, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda özetle şu bilgileri verdi:



6 ülkeye satışı yapılacak



“Toplamda 798 bin bina, 6.1 milyon bağımsız bölüm - yani 24 milyon nüfusun yaşadığı bir yapılaşma - yapı denetim sistemiyle incelenerek tamamlandı. 81 ilde toplamda yapımı süren 400 bin binanın incelemesi yine Yapı Denetim Sistemi’miz aracılığıyla devam ediyor.



Elektronik Beton İzleme Sistemi ile çipli betonla, betondaki kayıp kaçağı sıfırlamayı hedefledik. Hem miksere, hem irsaliyeye, hem de numuneye karekod çip uygulaması yaptığımız için bunlar çapraz sorgu, onların gözden kaçma gibi bir olasılığını şu ana kadar görmedik. Yüzde 99.45 doğrulama başarı payıyla çalışılıyor.



Bu dünyada ilk defa yapıldı, şu anda altı ülkeye tarafımızca kurulma, protokol aşamasında. Bu sistemle Türkiye’de ilk defa yerli üretim çip hologram yapıldı.



Kullanıma başlandığından itibaren iki yılda yaklaşık 9 milyon çipli beton numunesi aldık. Bir yıllık süreç içerisinde yaklaşık 122 bin yapı, çipli betonla üretildi. Şimdi, yapıları daha güvenli hâle getirebilmek amacıyla bu teknolojileri ilerletiyoruz. Beton çelik çubuğunda da böyle bir teknoloji oluşturmaya çalışıyoruz. Elektronik Beton İzleme Sistemi’nde yaklaşık bir yıl bunun metodolojisine çalışmıştık, şu anda da demire çalışıyoruz.



Karekod (QR) sistemi 30 Kasım’da devreye girdi. Bina kimlik sistemleri çalışmamız son aşamalara yaklaştı. Yakın zamanda bina kimlik sistemiyle tüm binalarımızın verilerinin bir alanda toplandığı, şeffaf, ulaşılabilir bir kimlik belgesiyle binalara da asıldığı, aynı zamanda denetlenebildiği, incelenebildiği bir sistem olacak. 2021 içerisinde de bunun hayata geçeceğini bekliyoruz.”



Cep’ten bakılacak



Banu Aslan Can şu bilgileri de verdi:



“Bina Kimlik Sistemi’nde QR kodlu sistem içinde ‘Ne zaman beton döküldü, kaç kere denetlendi, kolon azaltılması, perde delinmesi, bodrum kata çevrilmesi var mı?’ hepsi dijital ortamda elimizde ve o çip sistemi içinde kayıtlı. Vatandaş telefonuyla bile okuttuğunda o binanın neler yaşadığını görebilecek.



Tıpkı araçlarda, asansörlerde olduğu gibi, belirli periyotlarla bir denetim sistemi geliştiriyoruz.



KAYES kamu binalarının hızlı tarama sistemiyle incelenmesini içeren bir sistem. Deprem öncesi önceliklendirme ve envanter elde etme 2021 sonuna kadar bitecek.



Dünya Bankası, AB fonları kaynaklı 200 milyon dolar destekli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kamu binalarının enerji olarak verimli hâle getirilmesi, daha az enerji tüketebilir hâle getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.”