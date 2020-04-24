BİST98.171 0EURO7,520,46USD6,980,55ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BiP’te online Kovid-19 testi
    ABONE OL
    24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BiP’te online Kovid-19 testi

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’te, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir iletişim kanalı açtı.

    BiP’te online Kovid-19 testi

    Kullanıcılar, BiP Keşfet bölümünden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma kanalına 7/24 ücretsiz ulaşabiliyor. Kanalda, kullanıcılar şüphelenmeleri durumunda Online COVID 19 testini cevaplayarak test sonucuna göre yönlendiriliyor ve risk görülmesi durumunda ALO 184 SABİM’e ulaşabiliyorlar.

    BiP kullanıcıları Sağlık Bakanlığı Kanalı’ndan Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren COVID-19 Canlı Harita’yı anlık olarak takip edilebilirken, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın koronavirüsle mücadele konusuyla ilgili attığı tweet’leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyorlar. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan hizmete BiP uygulamasından indirip, Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalını takip eden herkes yararlanabiliyor.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber