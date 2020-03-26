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    HaberlerEkonomi Haberleri Bir banka daha açıkladı! Ödemeler 30 Haziran'a kadar ertelendi
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    26.03.2020 - 15:59 |

    Bir banka daha açıkladı! Ödemeler 30 Haziran'a kadar ertelendi

    Burgan Bank, coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinden korumak amacıyla müşterilerine destek vermeye devam ediyor. Buna göre, 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenebilecek.

    Bir banka daha açıkladı! Ödemeler 30 Haziran'a kadar ertelendi

    Burgan Bank'tan yapılan açıklamada, “Bu zorlu günlerde ülkemize ve milletimize hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.

    ANAPARA, FAİZ VE TAKSİT ÖDEMLERİNE ERTELEME

    Burgan Bank’ın destek uygulaması kapsamında, 30 Nisan 2020’ye kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenebilecek.

    Burgan Bank’ın koronavirüs salgını nedeni ile müşterilerine sunduğu diğer kolaylıklar da aşağıdaki maddeler halinde şöyle sıralanıyor: 

    Burgan Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı’ndan yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor.

    Nakit ihtiyaçların giderilmesi için ATM'lerden günlük para çekme limiti 5 bin TL'ye çıkarıldı.

    Burgan Bank müşterileri, Burgan Bank ATM’lerinin yanı sıra tüm İş Bankası Bankamatik’leri ve TEB ATM’lerinden TL bakiye sorgulama, para yatırma ve para çekme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. 

    İstanbul'da evinde ölü bulundu! Corona önlemi...İstanbul Sultangazi’de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde corona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının corona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
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