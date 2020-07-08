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    HaberlerEkonomi Haberleri Bir dönemin zam şampiyonuydu! Soğan artık bir lira...
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    08.07.2020 - 07:39 |

    Bir dönemin zam şampiyonuydu! Soğan artık bir lira...

    Bir zamanların zam şampiyonu olan soğan, haziran ayında bir lira sınırını gördü. Haziran ayı itibariyle toptancı hallerinde soğanın kilo fiyatı bir lira 9 kuruşa kadar geriledi.

    Bir dönemin zam şampiyonuydu! Soğan artık bir lira...

    Türkiye Halcileri Federasyonu, sebze ve meyvelerin haziran ayı fiyat karnesini çıkardı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görülen çalışmaya göre, ocak ayı itibariyle 1 lira 4 kuruş olan havucun haziran ayı fiyatı 1 lira 70 kuruş oldu. Yıllık ortalamada ise havucun ortalama fiyatı 1 lira 48 kuruş oldu.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre ocak ayı kilogram fiyatı 1 lira 66 kuruş, nisan ayı fiyatı 3 lira 3 kuruş olan patates, haziran ayında ise 1 lira 88 kuruştan satıldı. Patatesin ortalama kilo fiyatı da 2 lira 20 kuruş seviyesinde oldu.

    Salatalık ise bir liranın altına indi. Şubatta 4 lira 81 kuruştan satılan salatalığın fiyatı haziranda 79 kuruş oldu. Ocakta 3 lira 53 kuruştan satılan domates ise, haziran itibariyle 1 lira 70 kuruştan hallerde satışa sunuldu. Benzer bir düşüş patlıcanda da görüldü. Şubatta 5 lira 20 kuruş olan patlıcanın fiyatı 1 lira 56 kuruşa indi. Patlıcanın 6 aylık ortalama fiyatı da 3 lira 25 kuruş oldu.

    Bir dönemin zam şampiyonuydu Soğan artık bir lira...

    EN PAHALISI KÖY BİBERİ

    Biber çeşitlerinde ise ortalama fiyat 2.5 lira civarında oluştu. Martta fiyatı 7 lira 97 kuruşa kadar çıkan sivri biberin haziran fiyatı 2 lira 58 kuruş olurken, çarli biberin fiyatı da 2 lira 32 kuruşa indi. Nisanda fiyatı 8 lira 21 kuruş olan, mayısda da 7 lira 77 kuruştan alıcı bulan kapya biberin fiyatı ise 2 lira 81 kuruşa kadar düştü. Köy biberi ise mayısa göre fiyatı yükselen ürünlerden oldu. Mayısta 2 lira 6 kuruştan satılan köy biberinin fiyatı 3 lira 10 kuruşa çıktı. Köy biberi mart ayında da 7 lira 66 kuruştan satılmıştı. Köy biberinin ortalama 2020 yılı fiyatı da 4 lira 61 kuruş oldu.

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