Bir dönemin zam şampiyonuydu! Soğan artık bir lira...

Türkiye Halcileri Federasyonu, sebze ve meyvelerin haziran ayı fiyat karnesini çıkardı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görülen çalışmaya göre, ocak ayı itibariyle 1 lira 4 kuruş olan havucun haziran ayı fiyatı 1 lira 70 kuruş oldu. Yıllık ortalamada ise havucun ortalama fiyatı 1 lira 48 kuruş oldu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre ocak ayı kilogram fiyatı 1 lira 66 kuruş, nisan ayı fiyatı 3 lira 3 kuruş olan patates, haziran ayında ise 1 lira 88 kuruştan satıldı. Patatesin ortalama kilo fiyatı da 2 lira 20 kuruş seviyesinde oldu.

Salatalık ise bir liranın altına indi. Şubatta 4 lira 81 kuruştan satılan salatalığın fiyatı haziranda 79 kuruş oldu. Ocakta 3 lira 53 kuruştan satılan domates ise, haziran itibariyle 1 lira 70 kuruştan hallerde satışa sunuldu. Benzer bir düşüş patlıcanda da görüldü. Şubatta 5 lira 20 kuruş olan patlıcanın fiyatı 1 lira 56 kuruşa indi. Patlıcanın 6 aylık ortalama fiyatı da 3 lira 25 kuruş oldu.

EN PAHALISI KÖY BİBERİ

Biber çeşitlerinde ise ortalama fiyat 2.5 lira civarında oluştu. Martta fiyatı 7 lira 97 kuruşa kadar çıkan sivri biberin haziran fiyatı 2 lira 58 kuruş olurken, çarli biberin fiyatı da 2 lira 32 kuruşa indi. Nisanda fiyatı 8 lira 21 kuruş olan, mayısda da 7 lira 77 kuruştan alıcı bulan kapya biberin fiyatı ise 2 lira 81 kuruşa kadar düştü. Köy biberi ise mayısa göre fiyatı yükselen ürünlerden oldu. Mayısta 2 lira 6 kuruştan satılan köy biberinin fiyatı 3 lira 10 kuruşa çıktı. Köy biberi mart ayında da 7 lira 66 kuruştan satılmıştı. Köy biberinin ortalama 2020 yılı fiyatı da 4 lira 61 kuruş oldu.