Damat, Tween, D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, ‘doğa dostu’ üretime odaklandı. 2025 yılına kadar koleksiyonlarının yüzde 80’i ‘sürdürülebilir’ ürünlerden oluşacak.

Holdingin 86 ülkeden yaklaşık 200 bayisini ağırladığı toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, doğa dostu ürünleri 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterilerle buluşturacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Pet şişe gibi polyester kökenli atıklardan geri dönüşebilen malzemeleri kullanarak temiz üretim yapıyoruz. Bir takım elbise 45 pet şişeden üretiliyor.”

Orakçıoğlu, geçen yıl 40’tan fazla yeni mağaza açtıklarını, cirolarının 750 milyon TL’ye ulaştığını, yüzde 18 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyada 420 olan mağaza sayısını 480’e ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Orakçıoğlu, şöyle devam etti: “Her hafta bir mağaza açacağız. Roma’da çok büyük bir mağaza açıyoruz. 12 Haziran’da Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Şampiyonası karşılaşması oynanacak. Bu kapsamda Roma’daki mağazanın açılışına önem veriyoruz. Yurtiçinde de lokasyon değişiklikleri yapıp, en az 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz.”

Giresun’a ek fabrika

Orakçıoğlu, bu yıl, önceden kararlaştırılan yatırımları da hayata geçireceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Martta Giresun’daki üçüncü fabrikamızı açıyoruz. 10 milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz ek fabrikayla kapasite artışı yüzde 40 olacak. 200 kişilik ek istihdam sağlayacağız. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışı mağazalarda 150’şer olmak üzere toplamda 500 ek istihdam oluşturacağız.”

Akıllı gardırop

Bayilere sunulan koleksiyonda ilk kez akıllı gardırop sistemini sunduklarını ifade eden Orakçıoğlu, kıyafet seçimi konusunda zamanı olmayan, hızlı karar vermesi gereken müşterilere ofisten sosyal yaşama kadar bütün bir haftanın döngüsünü düzenleyebileceği bir koleksiyon hazırladıklarını anlattı.

Deneyim mağazacılığı

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, “İspanya’da büyümemiz katlanacak. İtalya’da yüzde 50 büyüme hedefi planladık” dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da, “Dünyada bizim segmentimizde çıkışta olan 3-5 markadan biri olarak gösteriliyoruz. Yıllar önce hayranlıkla izlediğimiz markalar, şu anda bizimle işbirliği arıyor. Gündemimizde ayrıca e-ticaret ve deneyim mağazacılığı var. Ciromuzun yüzde 8’i halen e-ticaretten karşılanıyor. Bu yıl yüzde 11’e çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘Yeni yatırımlar şart’

Tekstil sektörünün yüzde 80 kapasiteyle çalıştığını belirten Orakçıoğlu, “Sektördeki ihracatın artması için yeni yatırımlar gerekiyor. Yeni yatırımlar sektöre bir ivme kazandırabilir. Özellikle Uzakdoğu ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının, Brexit’in farklı yansımaları olacak” dedi.