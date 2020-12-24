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24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Bir yılda 2.4 milyon yeni dijital müşteri

2020 yılında pek çok yenilikçi dijital ürün ve hizmeti devreye aldığını açıklayan VakıfBank, son 1 yıl içinde 2.4 milyona yakın yeni dijital müşteri kazandığını bildirdi. VakıfBank’ın internet ve mobil bankacılık hizmetlerini kullanan müşteri sayısı 9 milyona ulaştı, şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin oranı yüzde 95’i aştı

Bir yılda 2.4 milyon yeni dijital müşteri

VakıfBank, bu dönemde; kartı olmayan banka müşterilerinin de self servis internet bankacılık müşterisi olmasını sağladı. Uygulamayla VakıfBank müşterileri, yeni nesil çipli kimlik kartlarını NFC özelliğine sahip mobil cihazlara okutarak internet bankacılığını kullanmaya başladı.

VakıfBank’ın yıllık dijital karnesini değerlendiren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Dijital çağ olarak adlandırdığımız bu süreçte, geleceğin bankacılığını tasarlıyor ve öncü rol üstleniyoruz. Müşterilerimizin finansal konforuna odaklanıyor ve finansal hizmetlere 7/24 kesintisiz erişimini online platformlarımız üzerinden sağlıyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımlarımızla ve dijital esnekliğimizle çok verimli bir yıl geçirdik” dedi.

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