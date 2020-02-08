Birçok kişi bilmiyor! Bu yıl karşılıksız ödeme...

İş göremezlik maaşı

SGK’dan geçici iş göremezlik maaşı alanlar asgari ücret artışından yararlanıyor. 1 Ocak’tan önce geçici iş göremezliğe uğrayıp bu hali 1 Ocak’tan sonra da devam edenlerin geçici iş göremezlik ödeneği günlük 98.10 liraya çıktı. Çırak ve öğrencilerin istirahatlı oldukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ise 40 lira olarak uygulanıyor.

Ev hizmetinde 10 günden az çalışanlar

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar bu yıl günlük 1.96 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim 17.64 TL olacak. 10 gün ve üzeri çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunların 2020’de ödeyecekleri prim tutarı aylık 956.48 lira oldu.

27 günden prim yatacak

Orman işçileri, şoförler ve sanatçılar primlerini kendisi ödüyor. Bu yıl bu kişiler 27 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün prim ödemiş sayılacak. Orman işçisi bu kapsamda 913 lira, şoförler ve sanatçılar 860 lira ödeyecek. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020’de aylık toplam 941 lira prim ödeyebilir. Tarım sigortalıların primi ise 478 lira.

İsteğe bağlı ödeyenler

Bağkur kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlar aylık 941 lira ödeyecek.

GSS primi: 88.29 lira

Herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88.29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti veriliyor. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

202 liraya yükseldi

SSK’lı ve Bağkurlu kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için ödeme yapılıyor. Geçen yıl 180 lira olan bu ödeme 202 liraya çıktı. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

Cenaze masrafı

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek 31 Aralık’a kadar 716 liraydı. 1 Ocak itibarıyla 801 liraya çıktı. Bunun için dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

Aile ve çocuk zammı

6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 478 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 332 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73 lira, 6 yaş üstü için 36.52 lira oldu. Ocak zammı ile birlikte eş yardımı 295’ten 332 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 433 lira ödenirken, bu tutar aylık 478 liraya çıktı.