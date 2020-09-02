Birleşik Krallık'tan virüs ve kıtlığa karşı yardım paketi

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşik Krallık’ın dünyanın en yoksul halklarını koronavirüs ve artan kıtlık tehdidine karşı korumak için yapılacak küresel eylem çağrısına öncülük edeceğini duyurdu.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs pandemisi, çatışmalar, çekirge istilaları ve iklim değişikliği, bu yıl dünya genelinde 250 milyon insanı en uç açlık sınırlarına sürüklerken, Yemen’in bir kısmını, Güney Sudan’ı, Nijerya’yı ve Burkino Faso’yu da kıtlığın eşiğine getirdi. Uluslararası dikkat bu bölgelere yönelmediği sürece daha pek çok insan açlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedecek ve pandemi, gelişmekte olan ülkelere ve düyaya yayılmayı sürdürecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Yeni Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) bugün açılırken, Dışişleri Bakanı, Birleşik Krallık’ın diplomatik araçlarını ve yardım alanındaki uzmanlığını, koronavirüsün, çatışmaların ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadelede daha güçlü bir uluslararası görüş birliği inşa etmek için kullanma sözü verdi.

"Birleşik Krallık, koronavirüs ve kıtlığın oluşturduğu ortak tehditle mücadele için 119 milyon sterlin tutarında yeni bir yardım paketi oluşturuyor ve bu paketin, Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sahel Bölgesi, Güney Sudan ve Sudan’da altı milyonu aşkın insanın uç sınırlardaki açlığının hafifletilmesine yardımcı olması bekleniyor."

Bu yardım paketinin yanı sıra, kıtlık felaketini önlemek için diğer bağış sahipleri, BM kurumları, STK’lar ve vakıflarla ortak çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla Nick Dyer’ı Birleşik Krallık’ın ilk Kıtlık Önleme ve İnsani Çalışmalar Özel Elçisi olarak atayan Dominic Raab şunları söyledi:

"Koronavirüs ve kıtlık, dünyanın en yoksul ülkelerinden bazılarında milyonlarca insanı tehdit etmekte ve terör ve göç akımları da dahil Birleşik Krallık’ı doğrudan etkileyen bir takım sorunların artmasına neden oluyor.

"Küresel Britanya, dünyada bir iyilik gücü olarak davranışlarıyla örnek oluşturuyor ve bu ölümcül tehditlerle mücadele etmek için uluslararası toplumu bir araya getiriyor çünkü doğru olan ve Britanya’nın çıkarlarını koruyacak olan da bu.

"Bu küresel sınamalarla, ancak diplomatik gücümüzü yardım alanındaki dünya lideri uzmanlığımız ile birleştirerek mücadele edebiliriz."

Birleşik Krallık, G7 ve COP26 başkanlıklarını üstlenirken, Dışişleri Bakanı Raab'ın da, diğer ülkeleri de öne çıkarak yıkıcı bir çok sınamayla karşı karşıya kalan gelişmekte olan dünyaya yardım etmeye çağırdığının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

"Birleşik Krallık, halihazırda koronavirüs aşısını bulmak için yürütülen uluslararası çalışmalara öncülük ediyor ve başarılı aşı, tedavi ve testlere herkes için adil erişim sözü veriyor.

"Aynı zamanda, en yoksul ülkelerin Covid-19 aşısına erişebilmesine yardımcı olmaya çalışan Gavi’nin, yani Aşı Birliği’nin de en büyük bağışçısı.

"Bunlara ek olarak Birleşik Krallık, BM Güvenlik Konseyi’ndeki koltuğunu ihtiyacı olan herkesin hayat kurtaran insani yardıma erişimi için çağrı yapmak ve diğer ülkelerin, yardım çalışanlarının çatışma bölgelerinde tarafsız olarak faaliyet göstermelerine izin verme yönündeki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için kullanacak.

Birleşik Krallık olarak, ulusal gelirimizin %0.7’sini yardım çalışmalarına harcama kararı aldık ve bugün FCDO’nun kurulmasıyla, diplomatik nüfuzumuz ve kalkınma uzmanlığımız, küresel sahnede en iyi etkiyi yaratmak için bir araya getirilmiş oluyor.

"Devam etmekte olan Ortak Değerlendirme, Birleşik Krallık yardımının ve diplomatik çabalarının iyiliğin yanında bir güç olmasını ve ulusal çıkarımızı korumasını sağlamak için yeni bakanlığın stratejik önceliklerini belirleyecek."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın, gelişmekte olan ülkelerde 250 milyon insanın bu yıl çok büyük bir açlıkla karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarılarda bulunduğuna da dikkat çekilerek, "Yemen’in bazı bölgeleri, Güney Sudan, Nijerya’nın kuzey doğusu ve Burkino Faso’da ise kıtlık riski var" denildi ve açıklanan yardım paketinin ise şunları gerçekleştirmesinin beklendiği belirtildi:

- Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sahel Bölgesi ve Sudan’da altı milyonu aşkın insanın uç sınırlardaki açlık sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olması;

- Yaklaşık 240.000 insana üç ay boyunca gıda yardımı sağlayarak Kuzey Doğu Nijerya’daki aşırı açlık sorunuyla mücadele etmesi;

- Annelere ve çocuklara hayat kurtaran gıda hizmetlerini götürmek için UNICEF ile yapılan yeni ortaklık sayesinde Sahel Bölgesi, Somali Yarımadası, Nijerya, Mali, Malawi, Bangladeş, Filipinler, Endonezya, Pakistan ve Afganistan’da kötü beslenme ve çocuk ölümlerinin azaltılması;

- Çatışma, kuraklık ve koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle pek çok eksiklik yaşayan, mağdur durumdaki Afganların, ailelerine yiyecek alabilecek paralarının olmasını sağlaması.

Açıklamada, Birleşik Krallık'ın, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını desteklemek için bugüne kadar 774 milyon sterlin yardımda bulunduğu belirtildi.