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    HaberlerEkonomi Haberleri Bitcoin bölünme öncesinde 10 bin doları aştı
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    08.05.2020 - 13:53 | | DHA

    Bitcoin bölünme öncesinde 10 bin doları aştı

    Kripto para dünyasının en büyük birimi Bitcoin, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen bölünme öncesinde hızlı bir tırmanışla 10 bin doları aştı.

    Bitcoin bölünme öncesinde 10 bin doları aştı

    Bitcoin'de ikiye bölünme her 210, blokta ya da yaklaşık dört yılda bir gerçekleşiyor; önümüzdeki bölünme için 11 Mayıs Pazartesi günü belirlendi.

    Bitcoin'in üçüncüsü olacak bu bölünmeyle, yeni 21 milyon bitcoin daha üretilerek eskilere eklenene ve ödül bitcoin adedi tamamlanana kadar sürecek.

    Bu bölünme öncesi hızla yükselen Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.71 tırmanışla 10,040 dolara kadar yükseldi.

    Bitcoin'in bundan önce 2012 Kasım ayı ve 2016 Temmuz ayında gerçekleşen bölünmelerinde kripto para biriminin fiyatı katlanarak yükseldi.

    Bitcoin'in hızlı yükselişi, kripto para birimleri içinde en yüksek hacimli ilk 10 birimden, yalnızca yüzde 0.01 düşen Tether dışında tümü yükseldi.

    Son 24 saatte toplam 5,437 birimin işlem gördüğü 21 bin 714 piyasadaki toplam işlem hacmi 201 milyar 371 milyon doları buldu.

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