BİST107.2660.00EURO7.580.19USD6.80-0.01ALTIN380.26-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bitki koruma ürünleri bayilik işlemleri için süre uzatımı
    ABONE OL
    02.06.2020 - 08:59 | | AA

    Bitki koruma ürünleri bayilik işlemleri için süre uzatımı

    Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi işlemleri için gerekli evrakları sunma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

    Bitki koruma ürünleri bayilik işlemleri için süre uzatımı

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelik, Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satacaklara ilişkin esasları düzenliyor.

    Buna göre, bugünden önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi sürecek ancak söz konusu kişilerin bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi için gereken sınav başarı belgesi hariç, diğer bilgi ve belgelerle faaliyette bulundukları kentin il müdürlüğüne en geç 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapmaları ve belgelerini yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunlu olacak.

    Daha önce söz konusu süre 1 Haziran olarak belirlenmişti.

      Kundaklandığı iddia edilen minibüs kullanılmaz hale geldiİzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Minibüsün kundaklandığı ileri sürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Heyecanlı bekleyiş! 0-18 yaş sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta başlayacak/sona erecek?

      Heyecanlı bekleyiş! 0-18 yaş sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta başlayacak/sona erecek?

      Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

      Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

      Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

      Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

      4 örgüt mensubu daha teslim oldu

      4 örgüt mensubu daha teslim oldu

      Sıradaki Haber