BKM : Corona virüs dolandırıcılarına dikkat

BKM'den yapılan açıklamada, "Dünyanın gündemine oturan corona virüs salgınıyla birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler kullanmaya başladı. Uzmanlar, kullanıcılara dolandırıcılara karşı dikkatli olun çağrısında bulundu" denildi.

Açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemler ortaya çıkmaya başladı. İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcılar; corona virüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullanıyor.

Buna göre, dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemler şöyle sıralanıyor:

- Kendilerini banka çalışanı gibi tanıtabilirler

Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek; faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler.

- Corona virüs salgınını kullanabilirler

Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya vb. ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler.

- Bağış talep edebilirler

Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için “yardıma muhtaç kişiler var”, “acil yardım fonu oluşturuldu” gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.

BKM açıklamasında, finans kuruluşlarının güvenlikle ilgili her türlü önlemi almış olsalar dax kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi ve "Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor" uyarısı yapıldı.

BKM açıklamasında, siber güvenlik uzmanlarından 6 öneri de şöyle sıralandı:

- Mesaj ve e-postalardaki linkleri kontrol etmeden tıklamayın.

- Corona virüs ile ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olun.

- Corona virüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın.

- Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin.

- Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

- İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin.