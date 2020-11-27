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27.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Black Friday çılgınlığı!

Türkiye’de e-ticaret ve perakende dünyasını Black Friday çılgınlığı sardı. Efsane, Şahane, Süper, Bereketli Cuma gibi isimlerle de ülkemizde kutlanan bu alışveriş çılgınlığı bugün zirve yapacak.

Black Friday çılgınlığı!

27 Kasım’da kutlanan bu günü çoğu marka önceden başlatıp bir iki haftaya yayıyor, bütün aya yayan şirketler de oluyor. Bu yıl e-ticaretteki kampanyaların daha yoğun yaşandığı bu günde markaların yüzde 80’lere varan indirimler yaptığı görülüyor.

Bunlara dikkat

Çılgın indirim kampanyasının yaşandığı bugün, tüketicilerin avantajlı alışveriş için dikkat etmesi gereken konular var. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
“İhtiyaç listesini belirleyin. Fiyatları indirim döneminden önce takibe alın. Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin. Geçmiş fiyatları inceleyin. İndirime değil, fiyata bakın. Bazı satıcılar önce fiyat artırıp sonra düşürüyor. Paket fiyatına değil, birim fiyatına dikkat edin. Ucuz alırken neyi eksik aldığınızı göz önünde bulundurun. Bu dönemde kargoda aksama olabileceğini unutmayın. Sahte sitelerle dolandırıcılık bu dönemde artar, SSL sertifikasına bakın. Bilmedğiniz sitenin adresini kontrol edin.”

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