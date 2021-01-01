Boğaziçi Üniversitesi’nden dijital pazarlama eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy’de sektörün önde gelen isimleri eğitimler verecek. Doruk Yılmaz (EMEA Business Education Partner), Aykut Alçelik (n11.com Digital Performance Marketing Manager), Tülin Erdem (New York Üniversitesi Pazarlama Profesörü), Yiğit Konur (Zeo Agency Product Manager), Arda Mendeş (Demirören Holding Head of Performance Marketing) gibi isimlerin katılacağı eğitimlerde SEO, Facebook, Instagram ve markalaşma gibi konular ele alınacak. Eğitimler, 11-15 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 16 Ocak’ta ise interaktif workshoplar düzenlenecek.

Katılımcılara, etkinliğin sonunda “Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy Sertifikası” verilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye “dma.ikboun.net” adresinden ulaşılabiliyor.