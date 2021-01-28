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28.01.2021 - 14:35 | | AA

Bor, demir yoluyla kıtaları aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın saat 10.00'da Türkiye'den Çin'e gitmek üzere yol çıkacak bor trenini Ankara Garı'ndan uğurlayacak.

Bor, demir yoluyla kıtaları aşacak

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye'den Çin'e gidecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı. Bor yüklü tren, aynı gün Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edecek. Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat blok treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeni 42 konteyner içerisinde Çin'in Xian şehrine taşınacak. Bor yüklü trenin yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayacak ve Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin'de son bulacak.

Borun Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Yolculuk boyunca 2 kıta, 2 deniz aşılacak ve 5 ülkeden geçiş yapılacak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Daha önce deniz yoluyla boru dünyaya ihraç eden Eti Maden İşletmeleri, şimdi de boru demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya bor pazarı lideri Türkiye, ihracat yollarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

Dünya bor pazarının yüzde 57'sine hakim olan Türkiye geçen yıl Çin'e 700 bin ton bor ihraç etti.

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