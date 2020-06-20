Bor Madeni Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Periyodik tablo üzerinde Bor madeni B Simgesi ile gösterilir. Atom numarası 5 ve atom ağırlığı ise 10.81 olarak metal ile ametal arası yarı iletken özelliği bulunan bir elementtir. Aynı zamanda periyodik cetveldeki 3A sınıfında bulunan ve ilk, en hafif üyesi olarak bilinir. Element olarak ise Bor çok çeşitli bileşik yapma özelliğine sahiptir. Ayrıca nötronları absorbe ve etme özelliği ile beraber, günümüzde vazgeçilmez ham maddeler arasında geliyor.



Bor Özellikleri



Bor birçok farklı özelliği ile beraber günümüzün ve geleceğin en önemli elementleri arasında bulunmaktadır. Özellikle enerji kaynağı olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahip olan Bor, hala pek çok alanda hammadde şeklinde değerlendiriliyor.



- Safir kristal olarak bor yarı iletkendir.

- Yüksek sıcaklıklarda metal gibi elektrik iletirken, düşük sıcaklıklarda ise yarı iletken hale gelir.

- Yer kabuğu ağırlığının yaklaşık olarak % 0.001’ini oluşturur.

- Çeliğin sertliğini arttırma özelliğine sahiptir.

- Geleceğin enerji kaynaklarından biri olarak özel bir yapıya sahiptir.



Bu gibi daha pek çok farklı özelliği ile beraber Bor, aynı zamanda kaynak olarak en fazla Türkiye'de yer almaktadır.



Bor Hangi Alanlarda Kullanılır?



En çok merak edilen konular arasında Bor elementinin hangi alanlarda kullanılıp kullanılmadığı gelmektedir.



- Endüstride çeliği sertleştirmek amaçlı yaygın olarak kullanılır,

- Aynı zamanda bakır bazlı alaşımlarda gaz giderici olarak değerlendirilir,

- Ayrıca belli başlı bazı maddeler için iletkenliği azaltmak amacıyla ele alınır,

- En önemlisi nükleer endüstride güçlü bir yapı sunar,

- Pasif ve aktif güvenlik sistemlerinde kullanılır,

- Nükleer santraller için vazgeçilmez bir elementtir,



Bor aynı zamanda pek çok kara bitkisinin büyümesi için önemli bir rol oynar. O yüzden doğal yaşam için de Bor oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Gelecek için enerji kaynakları açısından en önemli elementler içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Kullanım alanları açısından ise daha yeni yeni pek çok farklı durum ortaya çıkarılıyor.