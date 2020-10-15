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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü düşüşle tamamladı
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    15.10.2020 - 18:20 | | AA

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.180,43 puandan tamamladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,20 ile madencilik oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını belirterek, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

    Yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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