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    27.02.2020 - 13:17 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 azalışla 113.035,72 puana düştü.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

     

    Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.135,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 8,79 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dünya borsaları genelinde sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

    Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının arttığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklamasında çözüme ilişkin yeni bir yönlendirme olmamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

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