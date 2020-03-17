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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
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    17.03.2020 - 13:10 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,53 azalışla 82.153,19 puana düştü.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.735,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    PANİK SATIŞLARA NEDEN OLUYOR

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,64, holding endeksi yüzde 8,09 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 9,88 ile madencilik oldu. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

    Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti. Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

    Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
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