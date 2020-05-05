BİST98.429-0.42EURO7.680.03USD7.080.53ALTIN386.850.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    ABONE OL
    05.05.2020 - 13:13 |

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 98.386,59 puana geriledi.

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,65 puan azalarak 98.386,59 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3 55 ile taş,toprak oldu.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Çorum'da drone ile maske dağıttılarBelediye ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımına başlandı. Ekipler, vatandaşlara maskelerini drone ile ulaştırıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kira yardımı başvurusu yap, nasıl yapılır? e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı!

    Kira yardımı başvurusu yap, nasıl yapılır? e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı!

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Seyahat kısıtlaması kalktığı an yollara döküldüler!

    Seyahat kısıtlaması kalktığı an yollara döküldüler!

    Sıradaki Haber