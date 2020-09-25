BOSSA’nın çatı GES’ine İş Leasing finansmanı

Devreye alınan bu yatırımla şirkette ihtiyaç duyulan enerjiye destek hedeflendi ve BOSSA bünyesinde GES kaynaklı enerji üretimi başlamış oldu. Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç şunları söyledi:



“Ülkemizin güzide kuruluşlarından BOSSA’nın öz tüketim amacıyla gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımını finanse etmekten memnuniyet duyuyoruz. İş Leasing olarak, enerji maliyetlerini azaltan ve doğaya zarar vermeyen çatı üstü güneş enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü konumumuz ile bu alanda yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz.”



