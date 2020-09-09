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    HaberlerEkonomi Haberleri Boyner'den İzmir'e yeni nesil mağaza
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    09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boyner'den İzmir'e yeni nesil mağaza

    Boyner, mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Son mağazasını İzmir Point Bornova’da açtı. 2 kata yayılan ve 3 bin 500 metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren Boyner’in yeni nesil mağazasında, müşterilere rahat ve konforlu bir deneyim sunabilmek için tüm detaylar bir arada bulunuyor

    Boyner'den İzmir'e yeni nesil mağaza

    Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Her türlü ayrıntı yanında pandemiye karşı her türlü hijyen önlemi alındı. Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz” dedi.

    Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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