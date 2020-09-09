Boyner'den İzmir'e yeni nesil mağaza

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, “Her türlü ayrıntı yanında pandemiye karşı her türlü hijyen önlemi alındı. Pandemi döneminde yeni mağazalar açmaya devam etmemizin geçmiş dönemlerde açılan mağazalara göre farklı anlamları da bulunuyor. Yeni mağazamızla İzmir’in ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunurken, aynı zamanda sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı umuyoruz” dedi.