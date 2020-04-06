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    06.04.2020 - 09:07 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Cuma günü 30,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 30,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 30,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27,69 dolardan alıcı buldu.

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 28 Mart- 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 62 adet azalarak 562'ye geriledi.Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam etmesi, küresel petrol talebini günlük 15 ila 20 milyon varil azaltması beklenirken, petrol fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki bugün video konferans yoluyla yapılması planlanan toplantının perşembe gününe ertelenmesi, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki gerginliğin devam ettiğine işaret ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 26,85 ile 27,11 dolar aralığının direnç, 26,59 ile 26,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç?in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.
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