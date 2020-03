Bu güçlü altyapıyı bugünler için kurduk

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en güçlü altyapılarından birisini bugünler için kurduklarını belirterek, “Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojimiz devrede. Ekosistemi destekliyoruz. Bu sayede gönül rahatlığıyla ‘Evde hayat var’ diyebiliyoruz” dedi. Ekonomik olarak Türkiye’nin bu süreçten başarıyla çıkacağına inandığını kaydeden Erkan, sadece kendilerini düşünmediklerini, Türkiye’nin Turkcell’i olarak ekosistemi desteklemeye özen gösterdiklerini söyledi.



Bugünlerin şirketlerin, sağlık çalışanlarının, öğretmen ve öğrencilerin, başta yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olarak aşılacağına inancını dile getiren Erkan, “Evde kalmak önemli ancak evde hayatı devam ettirmek de önemli. Biz hayatı devam ettirmek adına çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz” diye konuştu.



Yüzde 30 artış var



Murat Erkan, Türkiye’de her gün milyonlarca kişinin tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan gerçekleştirdiğini aktararak, şunları söyledi: “Biz her fırsatta Türkiye’nin dijitalleşmesinin önemine vurgu yapıyoruz. Dijitalleşme derken tam da şirketlerin müşterilerine sundukları hizmetleri uzaktan verebilmeleri kastediyoruz. Bugün bunun önemi daha net ortaya çıkmış durumda. Biz Turkcell olarak sabit ve mobil altyapımız, veri merkezlerimiz ve dijital servislerimizle hem bireylerin hem de kurumlarımızın yanındayız.



Bugün mobilde dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahibiz. Fiberde yaklaşık 1.5 milyon haneye ışık hızında internet sunuyoruz. Biz bu altyapıyı bugünler için kurduk. Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti. Ayrıca Türkiye’de ilk olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan dijital ev çözümümüz Superbox’ın internet trafiğinde ise bazı saatlerde yüzde 67’lik artış bulunuyor.



Güçlü altyapımız ve 7/24 esasına uygun olarak çalışan ekiplerimizle ihtiyaçları olan tüm iletişimi onlara kesintisiz bir şekilde hızlı olarak sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz.”



Her alanda önlemleri aldık



Murat Erkan, Turkcell olarak evde hayatı kolaylaştırmak, verimli ve keyifli hale getirmek adına aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:

EĞİTİME EK KOTA





Öğrenciye, öğretmene ve velilere ek kota verdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim uygulamasını duyurmasını takiben EBA altyapısından yararlanacak ‘öğretmen, öğrenci ve vellierimizin’ kullanımı için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB’a çıkardık. Sabit internet kullanan müşterilerimizin EBA altyapısına doğru yaptıkları bağlantı hızlarını ise hem indirme hem de yükleme tarafında 100 Mbit’e yükselterek kesintisiz eğitim için gerekli altyapıyı sunmaya başladık. Yine TV+ platformumuzdan velilerimiz ve öğrencilerimizin EBA kanallarına erişebilmeleri amacıyla gerekli altyapıyı hazırlayarak ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı kanallar açtık ve bu kanalların hem televizyon hem de mobil cihazlardaki TV+ uygulaması üzerinden izlenebilmesini sağladık. Ayrıca TV+ uygulaması üzerinden EBA kanallarına erişecek tüm müşterilerimize 10GB ek internet paketi tanımladık. Tüm bunları yaparken altyapı tarafında ise EBA websitesine olan erişim kapasitesini iki katına yükselttik. EBA websitesinde yer alan eğitim videolarını sunucularında barındıran 3’üncü parti tedarikçiye doğru olan ara bağlantı kapasitesini ise beş katına çıkardık.



7-24 kesintisiz hizmetle işler evden yönetiliyor. Bu olağanüstü şartlarda sadece bireylerin değil, kurumların da yanındayız. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de olduğu 1.600’den fazla kurumsal müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyoruz. Bu sayede şirketler 7-24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor. Mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürüyor. Aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor.

Müşterilerimizin yanı sıra çalışanlarımızın sağlığı da bizim için çok önemli. 13 Mart Cuma gününden bu yana 5 bin kişiyi aşan, hatta ekosistemimizle 8 bine yaklaşan çalışanımızla Türkiye’nin en geniş katılımlı evden mobil çalışmasını da gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımız Turkcell şebekesi üzerinden işlerini kesintisiz olarak, tıpkı ofisdeymiş gibi evlerinden sürdürüyor. Sadece Türkiye’de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belarus ve Ukrayna’daki iştiraklerimizde görev alan çalışanlarımız da işlerini evlerinden yürütüyor. Yine çağrı merkezimizde görev yapan çalışanlarımıza da gerekli olan tüm teknik donanımı sağlayarak evlerinden hizmet vermesini sağladık. Sahada görev yapan fedakâr arkadaşlarımız da bulunuyor. Onlar da gelişmelere göre doktorlarımız tarafından anbean bilgilendiriliyor. Bakanlığımızın belirttiği her türlü korunma tedbirleri alınıyor.

AVM’lerde yer alan tüm Turkcell mağazalarımızı kapattık. AVM mağazalarımızın dışındaki mağazalarımız ise müşterilerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen tüm önlemleri alınmış bir şekilde pazartesi-cumartesi günleri saat 12.00–18.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca müşterilerimizin işlerini evlerinden de yapmalarına destek vermek amacıyla Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr uygulamamız ve çağrı merkezlerimiz üzerinden kesintisiz hizmet sunuyoruz.



Ayrıca telefonlarındaki şebeke yazısını ‘EvdeHayatVar’ şeklinde değiştirdik. 7’den 70’e tüm Türkiye’ye bu çağrımızı ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattık. Bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan müşterilerimize sürekli bilgilendirme yaparak güncel durumla ilgili onların hayatını kolaylaştıracak bilgileri paylaşıyoruz.



Sağlık çalışanına paket



Bizlerin sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye ettik. Bu kapsamda sağlık sektöründe görevli Turkcell’lilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladık.



Devletimizin aldığı önlemlere destek vermek amacıyla yurtdışında olan müşterilerimizin dünyanın her yerinden Dışişleri Bakanlığımızın 7/24 hizmet verdiği Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) yapacakları aramaları ücretsiz hale getirdik.



Dijital servisler



Ayrıca dijital servislerimizle hangi operatörün hattını kullanırsa kullansın evden çalışmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.

Evlerinde bulunanlar Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yakınlarıyla mesajlaşıp görüntülü olarak görüşürken, evden çalışmak durumunda olanlar da toplantılarını BiP üzerinden yapabiliyor.

TV ve film izlemek isteyenler için TV+, müzikseverler için fizy, evlerinde geçirdikleri zamanda gazete ve dergi okumak isteyenler için Dergilik uygulamasının yanı sıra Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin güvenli şekilde yapılabildiği Paycell uygulamaları da tüm operatör kullanıcılarına hizmet veriyor.



Bununla birlikte tüm kullanıcılarımıza dijital servislerimizde geçerli 20GB (10GB TV+, 5GB fizy ve 5GB Dergilik) ve BiP üzerinden yapılan tüm sesli ve görüntülü görüşmeler de Turkcell’lilerin kotalarından düşmeyecek.





Herkesin evde kalması çok önemli



Sağlığımız için bugünlerde hepimizin evde kalması çok önemli. Turkcell, bu zamanı keyifli ve verimli geçirmek için birçok hizmet sunuyor. Evde, ailedeki herkes için izlenecek birçok şey var. Mesela TV+’la çocuğunuz televizyondan eğitimine kesintisiz ederken siz de tabletten film izleyebilirsiniz.

Evimizde ruh halimizi değiştirecek milyonlarca şarkı da var. fizy’nin geniş müzik arşivinde size göre bir şarkıyı mutlaka bulabilirsiniz. Ayrıca okumaya her zamankinden daha fazla zamanımız var. Dergilik’le dışarı çıkmadan onlarca gazete yüzlerce dergi ile mizahtan spora her şey elinizin altında.

BiP’le görüşme



Hepimiz ayrı evlerde olsak da sevdiklerimiz de hep yanımızda.BiP’in HD kalitesinde 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme özelliği ile uzakları yakın eden muhabbetler hep bizimle.



Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmeniz için evinizde Turkcell var. Ne de olsa evde hayat var.