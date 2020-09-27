Bu hafta gözler YEP’te olacak

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP’in Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.

YEP’in açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Bütçe süreci

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü bütçesi, TBMM’de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Gelecek yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

Takvim yoğun

Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak. İşsizlik rakamları 12 Ekim’de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim’de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim’de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim’de belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim’de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu’nu 28 Ekim’de duyuracak.

‘Türkiye için varız’

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 200 günde devreye alınan ekonomik destek paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında “Türkiye için varız” ifadesine yer veren Albayrak, şunları kaydetti: “200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş’e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.”