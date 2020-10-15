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    15.10.2020 - 09:51 | | İHA

    Bu para diğerlerinden çok farklı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, bankadan çektiği 100 TL’de 50 TL’nin baskısı olduğunu görünce şok oldu. Nadir görülen paranın sahte olacağını düşünen vatandaş, gerçek olduğunu öğrenince şaşırdı.

    Bu para diğerlerinden çok farklı

    Türkiye genelinde birçok vatandaş, sıfırların eksik olduğu paralarla karşılaştı. Kimisi 50 TL’ye 30 bin TL istedi, kimisi 100 TL’ye 75 bin TL istedi. Ancak İnegöl’de şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. İbrahim Kan isimli vatandaş bankadan çektiği paraların arasındaki 100 TL’nin bir bölümünde 50 TL’nin baskını görünce dondu kaldı.

    Bu para diğerlerinden çok farklı

    Genç nadir görülen bu paranın hikayesinin ise şöyle anlattı:

    "Son bir hafta zarfında 3 farklı bankadan para çektim veya yatırdım. Elimde kalan son 10 adet 100 TL’lik banknottan biri evde oturduğum sırada dikkatimi çekti. Paranın alt kısmında hafif sarı renk olduğunu gördüm. Parayı elime aldığımda boya gibi bir şey gördüm. Biraz daha dikkatli baktığımda parada baskı hatası olduğunu fark ettim. Aklıma hemen paranın sahte olabileceği geldi. Derhal parayı bankaya götürüp sahte olup olmadığını sordum, paranın sahte olmadığı ortaya çıktı. Diğer basım hatası olan paralardan çok farklı, genelde diğer basım hatalarında paradan bir sıfır eksik ve şerit kapalı olur. Ama bu parada tam tersine alt tarafta 50 TL’nin baskısı ve bir sıfırın fazla olduğu görülüyor. Bu beni şok şaşırttı. Bu paranın ileride tarihî bir değeri olacağını düşünüyorum. Koleksiyoncuların ilgi duyacağını düşünüyorum, torunlarıma miras da kalabilir. Diğer paralarda sıfır eksik oluyor, ama bunda bir sıfır fazla, hem de 50 TL’nin baskısı var. Şaşırmamak elde değil."

    Marmaris’te kaybolan turist 7 saat sonra bulunduMuğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland'ın (27), uzun süre dönmemesinden endişelenen otel yöneticileri polise bilgi verdi. Polislerle birlikte turistin gittiği bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatan AKUT ekibi, 7 saat sonra Roland'ı, bir kayanın üzerinde beklerken buldu. Konakladığı otele getirilen ABD vatandaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.
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