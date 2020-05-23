Burgan Bank’ın yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler toplamı 22,3 milyar TL oldu

Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yıla kıyasla yüzde 13 artışla 24,3 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 18,6 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 8 artışla 3,7 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 12 artış ile 12,8 milyar TL’ye yükseltti.

Burgan Bank’ın, ilk üç aylık net karı 12 milyon TL olurken, öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 18,1 ve solo bazda yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.

“Müşterilerimizin yanlarında yer aldık, destek olduk.”

2020 yılının ilk çeyreğini değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu yıl, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi karşısında ülke olarak paylaştığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşıdık. Burgan Bank olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun sağlığını ön planda tutan tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirdik. Aynı zamanda salgının olumsuz etkilerinin ve yarattığı belirsizliklerin en az hasar ile yönetilmeye çalışıldığı bu dönemde, hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ile hizmetler ve çözümler sunduk. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; vadesi gelen ödemelerini öteleyerek, bu zor dönemde yanlarında yer aldık, destek olduk. Ayrıca toplumsal dayanışmaya da katkı sağlamak için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 milyon TL’lik kaynak temin ettik” dedi.